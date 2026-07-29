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29 июля 2026, 19:13

Пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП на Запорожье: погибли две женщины

29 июля 2026, 19:13
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Фото: полиция
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ДТП произошло 28 июля около 13:20 в Запорожском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero во время выполнения обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-1103".

В результате столкновения две пассажирки легковушки "ЗАЗ" погибли на месте. Травмированного 35-летнего водителя этого авто госпитализировали.

Полицейские задержали 36-летнего водителя Mitsubishi Pajero. Как оказалось, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Задержанному грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, днем 27 июля в Житомирской области в результате ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок.

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