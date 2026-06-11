Пограничные показали, как разносят российские мотоциклы, укрытие и пехоту

Фото: Госпогранслужба

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. В этот раз пограничники показали свежие кадры с фронта, где можно увидеть, как работают наши пилоты.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу пилотов "Феникса", работающих на разных направлениях. В подборке военные показали, как уничтожают вражескую пехоту, мотоциклы, квадроциклы, укрытия и другие цели.

"Каждый вылет – это еще одна сорванная атака, еще одна спасенная позиция и еще несколько окупантов, которые уже никуда не уйдут и не уедут", - говорят защитники.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли поражение по 26 объектам российских захватчиков на временно захваченных территориях Украины и в Брянской области РФ.