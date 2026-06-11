14:20  11 июня
Пограничные показали, как разносят российские мотоциклы, укрытие и пехоту
11:58  11 июня
В Киеве на Оболони 19-летний парень ударил ножом мужчину в живот
10:36  11 июня
В Карпатах туриста укусила змея: понадобилась помощь спасателей
UA | RU
UA | RU
11 июня 2026, 14:20

Пограничные показали, как разносят российские мотоциклы, укрытие и пехоту

11 июня 2026, 14:20
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. В этот раз пограничники показали свежие кадры с фронта, где можно увидеть, как работают наши пилоты.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу пилотов "Феникса", работающих на разных направлениях. В подборке военные показали, как уничтожают вражескую пехоту, мотоциклы, квадроциклы, укрытия и другие цели.

"Каждый вылет – это еще одна сорванная атака, еще одна спасенная позиция и еще несколько окупантов, которые уже никуда не уйдут и не уедут", - говорят защитники.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли поражение по 26 объектам российских захватчиков на временно захваченных территориях Украины и в Брянской области РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники военные война оккупанты
"АЗОВ" ударил по "теневому флоту" россиян в Мариуполе
10 июня 2026, 16:15
Кадры с фронта: СБС поразили две вражеские РЛС на Запорожье
10 июня 2026, 15:58
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Украину накроет ненастье: синоптики предупредили о грозах, граде и шквалах 12 июня
11 июня 2026, 15:41
Прокуратура подтвердила следственные действия у бизнесмена Веселого: его не задерживали
11 июня 2026, 15:09
"ЗАГС" среди руин: оккупанты превратили разрушенную Авдеевку в декорации для видео
11 июня 2026, 14:51
ВАКС снова не пускает Кириленко за границу: экс-глава ОВА хотел во Францию
11 июня 2026, 14:45
Отравленный алкоголь под видом подарка: на Полтавщине задержали юношу за убийство военного
11 июня 2026, 13:53
Монастырь УПЦ МП, где действовала русскоязычная школа, признали аффилированным с РПЦ
11 июня 2026, 13:36
Хотел подорвать себя на берегу Днестра: в Винницкой области мужчину спасли от самоубийства
11 июня 2026, 12:55
Заманил сладостями в туалет: в Одессе осудили парня за изнасилование 8-летней соседки
11 июня 2026, 12:38
Стало известно, кто возглавил Ужгородский ТЦК после ареста руководства
11 июня 2026, 12:34
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »