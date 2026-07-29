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29 июля 2026, 19:35

На Прикарпатье военные ВСУ продавали уклонистам "билеты в Румынию"

29 июля 2026, 19:35
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Фото: Госпогранслужба
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Пограничники разоблачили очередную схему для уклонистов. Организаторы схемы "продавали" возможность уехать за границу за 7-10 тысяч евро

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Злоумышленники находили клиентов в социальных сетях. Известно, что среди организаторов были, в частности, женщина и три военнослужащих ВСУ. Они четко распределили роли: одни давали указания по маршрутам движения через границу, другие занимались логистикой, третьи – финансовыми вопросами.

Клиентов селили в гостиницах на Буковине, а затем давали инструкции. За эти "услуги" организаторы схемы получали от 7 до 10 тысяч гривен. Пока злоумышленников задержали.

"Им сообщено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога", - говорят пограничники.

Напомним, что правоохранители разоблачили схемы уклонения от мобилизации в разных областях Украины. Задержали 15 устроителей.

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