Атака БпЛА на Крим і РФ: пожежі та перебої з електрикою після вибухів

Сімферополь. Фото: Telegram/Exilenova+

У ніч на 12 червня тимчасово окупований Крим і кілька регіонів Росії атакували ударні безпілотники. Відомо про пожежі на об’єктах енергетичної та промислової інфраструктури

Про це інформують моніторингові Telegram-канали, паблік "Крымский ветер", передає RegioNews.

Зокрема, у тимчасово окупованому Сімферополі після масованої атаки БпЛА виникла пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті також фіксувалися перебої з електропостачанням.

Потужні вибухи чули у Сімферопольському районі, зокрема в селах Донське та Мар’їно, а також у Нижньогірському та Червоногвардійському районах півострова. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони та вибухи в районі військового аеродрому "Саки".

Крім того, під удар безпілотників потрапила промислова зона міста Тольятті Самарської області РФ. Після серії вибухів там виникли пожежі на території заводу "Тольяттикаучук", над підприємством спостерігали густий чорний дим.

Місцева окупаційна влада Криму та російські регіональні адміністрації наразі не коментували наслідки атак.

Нагадаємо, що у ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, внаслідок чого на території підприємства виникла масштабна пожежа.