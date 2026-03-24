Ночью 24 марта снова совершил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах

Об этом сообщает Минэнерго.

В результате обстрелов часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно осталась без электроснабжения.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 марта с 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Также до конца суток будут действовать графики ограничения мощности промышленности.

Граждан просят экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 24 марта враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. РФ запустила 34 ракеты и около 400 беспилотников.