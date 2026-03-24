Українські спецпризначенці знищили у Криму пускову установку гіперзвукових ракет вартістю понад 200 мільйонів доларів

В ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили у Криму колону пускових установок, яка рухалась до позицій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал ГУР МО України.

"Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети "циркон”, ще один "бастіон” зазнав ушкоджень", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок спецоперації було убито та поранено сімох окупантів.

За інформацією західних фахівців, ціна тільки одного "Циркона", без пускової установки – близько 210 мільйонів доларів.

Як повідомлялось, всередині березня ЗСУ уразили ворожу станцію зі складу зенітного ракетного комплексу в районі Севастополя в анексованому Криму.