В ночь на 24 марта враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 426 средств воздушного нападения:

7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

18 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31;

392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 250 из них – "шахеды".

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:

18 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

365 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 10 локациях.

Информация о трех вражеских ракетах еще уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. Один человек погиб – 32-летний мужчина. Число раненых возросло до девяти.