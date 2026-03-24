РФ запустила по Украине 34 ракеты и почти 400 БПЛА: сколько целей сбила ПВО
В ночь на 24 марта враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 426 средств воздушного нападения:
- 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31;
- 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 250 из них – "шахеды".
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 365 враждебных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 10 локациях.
Информация о трех вражеских ракетах еще уточняется.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Напомним, в ночь на 24 марта РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. Один человек погиб – 32-летний мужчина. Число раненых возросло до девяти.