Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
06 февраля 2026, 17:29

Киевом управляют те, кто его не любит и не чувствует

06 февраля 2026, 17:29
Читайте також українською мовою
Я родился и вырос в Киеве. Я полжизни открывал для себя этот невероятный город – второй Иерусалим казачьих летописей
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Город Ярослава Мудрого, Петра Могилы, Сикорского, Малевича, Городецкого, Патона (отца и сына), Архипенко, Лифаря, Подмогильного, Булгакова, Кавалеридзе, Городецкого.

Город Святой Софии и ее Нерушимой стены – Оранты и величественной Лавры с сотнями святых пещерян. Город Архангела Михаила, тысяч новомучеников и славных восстаний против несвободы (мы ошибочно называем революциями)…

Несчастный и униженный город… Город, которым управляют те, кто его не любит и не чувствует. Кто в нем даже не живет. Изнасилованный город. Потому что когда тебя не любят, а только имеют – ты не женщина, ты пленница (поздравление Маланюку с его Степными псалмами).

Это можно сказать о наших президентах. Часть из которых была беспросветными деревенщинами, другая – городским люмпеном из спальных районов. Они завоевывали Киев, но никогда не понимали и не чувствовали его. Никогда его не любили.

То же можно сказать о киевских мэрах. Такие же стервятники-мародеры, как и верховные властители Украины. Не чувствующие и не любящие город, которым – волей судьбы и городского плебса – им пришлось управлять.

Когда-то я надеялся, что Виталий Кличко, поживший за границей и пришедший на должность официальным долларовым миллионером, станет исключением. Но уже в 2020-м убедился – можно провинциального рэкетира сделать абсолютным чемпионом мира по профессиональному боксу – нельзя сделать рыцаря из провинциального рэкетира.

В далеком уже 2020-м, когда мир накрыл КОВИД, Кличко с Палатным создали монополийку на перевозку мертвецов из морга в крематорий. При том что кремация была единственным способом похоронить жертву пандемии. Монополист – фирма с символическим названием "Петр Великий" брала за перевозку $1000. От каких-либо других компаний и частных лиц гробы в крематории не принимали. Наивная девушка в конторе Байкрва кладбища, которую мы с Игорем Буйволом даже записали, чистосердечно сообщила, что "таков приказ власти".

Так я заочно познакомился с Кличко. И убедился, что ни громкие титулы, ни всемирная слава, ни мэрская должность не превратили провинциального рэкетира в джентельмена. Когда с незнакомого телефона Вам пишут, обращаясь к "Вентелю" джентельмены просто не отвечают. Виталий Владимирович ответил.

Тогда нам пришлось привлечь все ведущие СМИ, чтобы киевские власти прекратили мародерство родственников жертв Ковиду. У кого есть желание – погуглите: "Кличко, Ковид, Друзенко, похороны". В комментариях дам ссылку только на один материал из десятка.

Почему я сейчас это вспомнил? Ибо столица начинается как те родственники мертвецов шесть лет назад. Такие же брошенные на произвол судьбы во время затруднения. В городе, который вместо быть отцом своим горожанам стал для них рэкетиром (которым в душе остается наш горе-мэр).

Я имею право так говорить и писать. Город с бюджетом в 90 млрд. грн., где даже в военные годы в конце года остается около 15 млрд. неиспользованных бюджетных денег, должен был давно построить целые микрорайоны социального жилья с автономными системами жизнеобеспечения. Для тех, чьи дома разрушили или сделали непригодными для жизни россияне. Где эти городки? Но дороги, которые вдруг исчезли из-за зимних морозов (какая неожиданность морозы зимой!), все эти военные годы строили как для соревнований Формулы-1.

Из Киева перед большой войной мы с женой уехали. Потому что жить в оскверненной святыне не комильфо. Особенно когда привык видеть в твоем родном городе Второй Иерусалим, а не дойную корову.

Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
