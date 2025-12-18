13:28  18 грудня
18 грудня 2025, 13:44

Дрони СБУ вразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів

18 грудня 2025, 13:44
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Вночі 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по складових російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок прицільних влучань було уражено низку ключових елементів ППО противника.

Зокрема, уражено:

  • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (орієнтовна вартість одного – $60–100 млн),
  • радіолокаційну станцію 92Н6, що входить до складу ЗРК С-400 "Тріумф" (близько $30 млн для внутрішнього ринку та до $60 млн – експортна версія),
  • зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (приблизно $12–19 млн),
  • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовно $30–50 млн залежно від комплектації).

У Службі безпеки наголошують, що системна ліквідація ешелонованої ППО в Криму послаблює оборону окупантів і знижує їхні військові спроможності на Кримському напрямку.

Нагадаємо, українські військові вивели з ладу російський танкер із "тіньового флоту", що перевозив нафту до Новоросійська. За один рейс судно перевозило нафтової продукції приблизно на 60 мільйонів доларів.

