Дрони СБУ вразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
Вночі 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по складових російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок прицільних влучань було уражено низку ключових елементів ППО противника.
Зокрема, уражено:
- два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (орієнтовна вартість одного – $60–100 млн),
- радіолокаційну станцію 92Н6, що входить до складу ЗРК С-400 "Тріумф" (близько $30 млн для внутрішнього ринку та до $60 млн – експортна версія),
- зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (приблизно $12–19 млн),
- літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовно $30–50 млн залежно від комплектації).
У Службі безпеки наголошують, що системна ліквідація ешелонованої ППО в Криму послаблює оборону окупантів і знижує їхні військові спроможності на Кримському напрямку.
