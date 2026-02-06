Украинские пограничники перехватили вражеский дрон в воздухе

фото: ГПСУ

В небе над позициями Сил обороны произошло настоящее воздушное сражение между FPV-перехватчиком пограничников бригады «Форпост» и вражеским беспилотником

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, при перехвате БПЛА противника постоянно менял высоту, совершал резкие маневры и пытался избежать удара, фактически ведя активную оборону в воздухе.

Оператор FPV-дрона бригады "Форпост" удерживал стабильный контакт с целью, корректировал траекторию перехвата и сохранял оптимальную дистанцию, не позволяя вражескому аппарату выйти из-под контроля.

"Благодаря точным действиям и холодному расчету пограничников воздушная цель была уничтожена", – говорится в сообщении.

Место сражения не указано.

