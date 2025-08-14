Фото: ЦНС

У Криму окупаційна влада примусово відправляє студентів на роботи в Курську область під виглядом "волонтерської допомоги"

Про це передає RegioNews із посиланням на Центр національного спротиву.

Молодь змушують виконувати будівельні завдання та брати участь у заходах із кремлівською пропагандою.

Днями розпочалася вже 12-та так звана "гуманітарна місія" кримських студентів. Серед учасників – учні підконтрольного РФ Кримського федерального університету ім. Вернадського, коледжу громадського харчування і торгівлі, а також члени молодіжних рад при окупаційних адміністраціях.

У Центрі наспростиву наголосили, що насправді ці поїздки є частиною кампанії Кремля з експлуатації української молоді та її ідеологічної обробки. Такі заходи інтегрують студентів у воєнну систему РФ і готують мобілізаційний резерв для російської армії.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму російські окупаційні сили масово вимикають мобільний зв'язок та інтернет. За заявами окупантів, це начебто робиться "заради безпеки". Однак справжня мета росіян – інформаційна ізоляція українців.