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27 марта 2025, 15:25

Пограничники "поджарили" пушку и укрытие оккупантов на Юге

27 марта 2025, 15:25
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фото: ГПСУ
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На юге Украины воины Одесского пограничного отряда метко отработали дронами по замаскированным позициям россиян.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Еще одна российская пушка умолкла навсегда, а укрытие оккупантов превратилось в руины", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области Силы беспилотных поразили редкую северокорейскую САУ "Коксан".

Также на днях в Харьковской области полк "Ахиллес" уничтожил танки, минный заградитель и грузовики оккупантов.

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