Пограничники "поджарили" пушку и укрытие оккупантов на Юге
На юге Украины воины Одесского пограничного отряда метко отработали дронами по замаскированным позициям россиян.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Еще одна российская пушка умолкла навсегда, а укрытие оккупантов превратилось в руины", — говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области Силы беспилотных поразили редкую северокорейскую САУ "Коксан".
Также на днях в Харьковской области полк "Ахиллес" уничтожил танки, минный заградитель и грузовики оккупантов.
В Донецкой области украинские танкисты разбили позиции россиянВсе новости »
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