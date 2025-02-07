Впервые за время войны над Черным морем пролетел самолет США

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Самолет Воздушных сил Соединенных Штатов Америки впервые через несколько лет пролетел над Черным морем.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Newsweek.

Издание отмечает, что американский самолет собирал разведывательные данные о российских войсках во временно оккупированном Крыму.

Такой шаг может стать признаком нового и более смелого подхода Пентагона к войне при президентстве Дональда Трампа, указывают авторы статьи.

Известно, что самолет радиотехнической разведки RC-135V Rivet Joint с позывным "JAKE17" пролетел в глубь Черного моря и приблизился на 160 километров в Севастополь.

США раньше отправляли разведывательные самолеты в Черное море с баз союзников в Европе для наблюдения за военными объектами россиян, но после начала полномасштабной войны РФ против Украины американцы использовали исключительно беспилотники.

Ранее эксперты подсчитали, во сколько Украине обходится один день войны. Итак, в 2024 году один день войны стоил Украине около 5,7 млрд. грн. или 142 млн. долларов США.