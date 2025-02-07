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07 февраля 2025, 13:44

На побережье Одесщины выбросило тысячи медуз: в чем причина

07 февраля 2025, 13:44
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фото: Facebook/Ivan Rusev
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В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на морском побережье обнаружили тысячи медуз

Об этом сообщил сотрудник нацпарка, эколог Иван Русев, передает RegioNews.

Мониторинг побережья внутри нацпарка и определенных прилегающих территориях ведется несколько недель. Уже зафиксировано немало загрязненных мазутом участков.

В ходе очередных обследований заповедника обнаружены тысячи медуз вида Аурелия ушата (Aurelia aurita).

По словам ученого, скорее всего, это произошло из-за мазута, который утек из российских танкеров, затонувших в декабре 2024 года в районе Керченского залива.

"Только на песке, у воды, было почти 5000 мелких медуз размерами от 2 до 10 см – средний размер 5 см. В воде на мелководном шельфе их больше, но сосчитать невозможно... Это первое такое наше наблюдение на побережье моря зимой", - отмечает ученый.

Иван Русев объясняет, что медузы соответствуют параметрам для надежных видов биоиндикаторов с целью выявления влияния загрязнений, таких как нейротоксические соединения, тяжелые металлы, загрязнение пластиком и другие. Аурелия – желеобразное существо, слизь которого содержит бактерии, потребляющие углеводороды, в том числе сырую нефть.

Напомним, в Одесской области на побережье Лиманского общества коммунальщики собрали более 400 кг нефтепродуктов, которые выбросило на берег после аварии российских танкеров в Керченском проливе.

15 декабря 2024 в Керченском проливе затонули российские нефтяные танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута. Ущерб от разлива нефтепродуктов предварительно оценивается в 14 миллиардов долларов.

Ранее украинские ученые заявили, что российские окупантиы загрязнили Азовское море до критического уровня.

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