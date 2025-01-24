Зеленский назначил новую представительницу президента в Крыму

фото: Крым SOS

Президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Курышко на должность постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

Об этом говорится в соответствующем указе, обнародованном Офисом президента, передает RegioNews.

Ольга Куришко работала в общественной организации "Крым SOS" экспертом по адвокации и заместителем председателя правления.

Она получила образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, работала юристом в частном, государственном и общественном секторах.

К команде представительства присоединилась в декабре 2021 года, возглавив отдел правового обеспечения. В этой должности она работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции полуострова, активно участвовала в разработке нормативно-правовых актов, направленных на защиту прав крымцев.

Кроме того, Ольга Курышко координировала внедрение проектов, направленных на повышение осведомленности общества о последствиях оккупации, усилении международного сотрудничества в вопросах деоккупации и защиты прав человека.

Напомним, 4 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя президента в Крыму.