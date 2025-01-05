Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 5 января
За прошедшие сутки, 4 января, Силы обороны Украины уничтожили 1 730 российских захватчиков, 25 артсистем и более двух десятков боевых бронированных машин. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 796 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 796 490 (+1 730) человек,
- танков ‒ 9 686 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 119 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 21 603 (+25) ед,
- РСЗО – 1 257 ед,
- средства ПВО ‒ 1 032 ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 447 (+91) ед,
- крылатые ракеты 3 006 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 940 (+97) ед,
- специальной техники – 3 677 (+2) ед.
Напомним, воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 впервые в истории поразили воздушные вражеские цели с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Два вертолета Ми-8 РФ уничтожили и еще один повредили в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.
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