В Черном море дроны Magura V5 поразили три российских вертолета: в ГУР рассказали детали
В минувший вторник, 31 декабря, воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушные вражеские цели с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Два вертолета Ми-8 РФ уничтожили и еще один повредили
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Во время боя в Черном море, в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма, морские дроны Magura V5 применили ракеты Р-73 SeeDragon.
"31 декабря 2024 года спецназначители подразделения "Group 13" с помощью оснащенных ракетами морских дронов "Magura V5" уничтожили два российских вертолета Ми-8. Еще один российский вертолет потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.
Напомним, 2 января ВСУ ударили по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области.