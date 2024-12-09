Взрыв авто в центре Донецка: погиб экс-начальник Еленовской тюрьмы
Авто, взорвавшееся в центре Донецка, сегодня, 9 декабря, принадлежало начальнику Еленовской колонии "ДНР" Сергею Евсюкову. По данным российских медиа, сам Евсюков в результате подрыва погиб.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Также известно, что пострадала жена Евсюков – ей оторвало ногу. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Отмечается, что под днищем Toyota Land Cruiser Евсюкова был заложен пластид – около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
Отметим, в июле 2022 года в Еленовской колонии был совершен теракт, в результате которого погибли десятки пленных украинских военных, в том числе представители батальона "Азов"
Напомним, утром 9 декабря в центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль.
В центре оккупированного Донецка взорвался автомобильВсе новости »
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