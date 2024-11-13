В окупованому Севастополі підірвали автомобіль російського офіцера

фото: Telegram

Вранці, 13 листопада, в окупованому Севастополі прогримів вибух. На саморобному вибуховому пристрої підірвали автомобіль капітана 1-го рангу Чорноморському флоту РФ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські медіа.

У момент вибуху автомобіль рухався вулицею Тараса Шевченка. Від вибуху під днищем в автомобіля утворилась діра.

Водієві намагалися надати допомогу, однак його травми виявилися надто важкими, чоловікові відірвало ноги, він помер на місці події.

У мережі публікують фото та відео з місця вибуху.

Нагадаємо, 18 жовтня, в окупованому Луганську стався вибух в автомобілі. За попередніми даними, там перебували російські військові.