Стали известны подробности самоубийства военного в Херсонской области
Инцидент произошел в Каланчакском районе, где во время дежурства покончил с собой 24-летний военный из Ровенской области.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 24ks.news.
Погибшего с простреленной головой нашли около 11:00. Известно, что он родом из Ровенской области, жены и детей не имел.
После окончания гражданского вуза с военной кафедрой погибшего призвали на срочную службу в звании младшего лейтенанта и назначили командиром взвода.
Бригада ВСУ, где служил военный, дислоцируется в села Ставки. После обхода позиции парень зашел в бетонированный блиндаж, где проживал офицер. Потом оттуда раздался выстрел. Бойцы заглянули внутрь и обнаружили командира на кровати с простреленной головой.
Предсмертной записки он не оставил, причины суицида неизвестны.
Младший лейтенант был замкнутым и о своих проблемах никому не рассказывал.
Напомним, 1 июня на Херсонщине было обнаружено тело военного одного из подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением.
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