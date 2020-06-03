Стали известны подробности самоубийства военного в Херсонской области

Военный застрелился из табельного пистолета Макарова

Фото: Соцпортал

Военный застрелился из табельного пистолета Макарова

Инцидент произошел в Каланчакском районе, где во время дежурства покончил с собой 24-летний военный из Ровенской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 24ks.news.

Погибшего с простреленной головой нашли около 11:00. Известно, что он родом из Ровенской области, жены и детей не имел.

После окончания гражданского вуза с военной кафедрой погибшего призвали на срочную службу в звании младшего лейтенанта и назначили командиром взвода.



Бригада ВСУ, где служил военный, дислоцируется в села Ставки. После обхода позиции парень зашел в бетонированный блиндаж, где проживал офицер. Потом оттуда раздался выстрел. Бойцы заглянули внутрь и обнаружили командира на кровати с простреленной головой.

Предсмертной записки он не оставил, причины суицида неизвестны.



Младший лейтенант был замкнутым и о своих проблемах никому не рассказывал.

Напомним, 1 июня на Херсонщине было обнаружено тело военного одного из подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением.