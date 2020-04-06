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06 апреля 2020, 15:50 12

В Крыму разыскивают участника незаконно формирования "Рубеж", который помогал захватывать штаб ВМС Украины

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06 апреля 2020, 15:50 12
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В Крыму участнику незаконного вооруженного формирования "Рубеж", который участвовал в захвате штаба ВМС Украины, грозит до восьми лет
Фото: unsplash
В Крыму участнику незаконного вооруженного формирования "Рубеж", который участвовал в захвате штаба ВМС Украины, грозит до восьми лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Крыма.

Участнику формирования "Рубеж" сообщили о подозрении. Досудебным расследованием установлено, что граждан Украины, был участником незаконного вооруженного формирования и 19-20 марта 2014 года принимал участие в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в г. Севастополе.

Подозреваемый также принимал участие в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", который принадлежит Военно-Морским Силам Украины, с целью обеспечения отбуксировки судном вооруженных сил Российской Федерации.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.


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