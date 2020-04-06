В Криму розшукують учасника незаконно формування "Рубіж", який допомагав захоплювати штаб ВМС України
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Криму.
Учаснику формування "Рубіж" повідомили про підозру. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадян України, був учасником незаконного збройного формування та 19-20 березня 2014 року брав участь в облозі і захопленні штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі.
Підозрюваний також брав участь у захопленні протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України, з метою забезпечення відбуксирування судном збройних сил Російської Федерації.
Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої
Наразі підозрюваного оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.
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