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06 квітня 2020, 15:50 11

В Криму розшукують учасника незаконно формування "Рубіж", який допомагав захоплювати штаб ВМС України

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06 квітня 2020, 15:50 11
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У Криму учаснику незаконного збройного формування "Рубіж", який брав участь в захопленні штабу ВМС України, загрожує до восьми років
Фото: unsplash
У Криму учаснику незаконного збройного формування "Рубіж", який брав участь в захопленні штабу ВМС України, загрожує до восьми років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Криму.

Учаснику формування "Рубіж" повідомили про підозру. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадян України, був учасником незаконного збройного формування та 19-20 березня 2014 року брав участь в облозі і захопленні штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі.

Підозрюваний також брав участь у захопленні протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України, з метою забезпечення відбуксирування судном збройних сил Російської Федерації.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої

Наразі підозрюваного оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.


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