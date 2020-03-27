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27 марта 2020, 12:20 3

Первые пять случаев заражения COVID-19 зафиксированы в оккупированном Севастополе

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27 марта 2020, 12:20 3
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В Севастополе подтверждено пять случае коронавируса, все заболевшие вернулись из заграничных путешествий
Фото: unsplash
В Севастополе подтверждено пять случае коронавируса, все заболевшие вернулись из заграничных путешествий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на так называемые власти Севастополя.

Все пять человек находятся на лечении в инфекционной больнице, у четверых заболевание протекает бессимптомно.

Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии. Некоторые заболевшие лежат в больнице всей семьей.

Стоит отметить, что сегодня утром на оккупированном полуострове подтвердили семь случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, в больницах оккупированного Россией Крыма с диагнозом "пневмония" находятся более одной тысячи человек.

За свое здоровье переживают и заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса. Люди боятся распространения коронавируса и требуют от РФ принять меры.

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