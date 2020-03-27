Первые пять случаев заражения COVID-19 зафиксированы в оккупированном Севастополе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на так называемые власти Севастополя.
Все пять человек находятся на лечении в инфекционной больнице, у четверых заболевание протекает бессимптомно.
Заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в город они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии. Некоторые заболевшие лежат в больнице всей семьей.
Стоит отметить, что сегодня утром на оккупированном полуострове подтвердили семь случаев заражения коронавирусом.
Кроме того, в больницах оккупированного Россией Крыма с диагнозом "пневмония" находятся более одной тысячи человек.
За свое здоровье переживают и заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса. Люди боятся распространения коронавируса и требуют от РФ принять меры.
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