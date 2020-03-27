12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
11:15  27 марта
Четвертая украинка умерла из-за коронавируса за рубежом - МИД
11:37  27 марта
В Минздраве рассказали, кто будет приезжать по анализы к больным с подозрением на COVID-19
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 11:54 6

COVID-19 на Винниччине: сколько больных

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 11:54 6
Читайте також українською мовою
В Винницкой области по состоянию на 27 марта лабораторно подтвердили 9 случаев инфицирования людей коронавирусом
Фото: Pixabay
В Винницкой области по состоянию на 27 марта лабораторно подтвердили 9 случаев инфицирования людей коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины.

В области уже зафиксировано 42 подозрения на "китайский” вирус. В 9 случаях коронавирус подтвердили лабораторно. Семь инфицированных проживают в Виннице, один из пациентов - житель Винницкой области, еще один живет в Ладыжине.

Еще у 27 человек выявили острые респираторные вирусные заболевания, не связанные с атипичной пневмонией. Биоматериалы еще 6 больных сейчас исследуют в лаборатории.

Также стало известно, что коронавирус подтвердился у одного ребенка. Данные о нем по этическим соображениям не разглашаются. Вероятно, это может быть 5-летний племянник больной COVID-19, которая работала в одном из Винницких роддомов.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Как информировали RegioNews раньше, 26 марта в Виннице обнаружили коронавирус у 5-летнего ребенка.


коронавирус Винница
Заниженные смерти: в Ивано-Франковске и Ровно Минздрав потерял умерших от COVID-19
27 марта 2020, 11:30
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 11:00
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 11:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »