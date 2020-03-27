COVID-19 на Винниччине: сколько больных
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины.
В области уже зафиксировано 42 подозрения на "китайский” вирус. В 9 случаях коронавирус подтвердили лабораторно. Семь инфицированных проживают в Виннице, один из пациентов - житель Винницкой области, еще один живет в Ладыжине.
Еще у 27 человек выявили острые респираторные вирусные заболевания, не связанные с атипичной пневмонией. Биоматериалы еще 6 больных сейчас исследуют в лаборатории.
Также стало известно, что коронавирус подтвердился у одного ребенка. Данные о нем по этическим соображениям не разглашаются. Вероятно, это может быть 5-летний племянник больной COVID-19, которая работала в одном из Винницких роддомов.
Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.
Как информировали RegioNews раньше, 26 марта в Виннице обнаружили коронавирус у 5-летнего ребенка.
- 12:17 27 марта Коронавирус в Киеве: число больных превысило 50
- 12:05 27 марта Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
- 12:01 27 марта В Житомирской области неизвестные подожгли траву и оставили без газа целое село
- 11:54 27 марта COVID-19 на Винниччине: сколько больных
- 11:50 27 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 27 марта На Буковине три месяца не могут растаможить аппараты искусственной вентиляции легких
- 11:50 27 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 14:00 20 марта Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
- 18:38 20 марта СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"