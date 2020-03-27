COVID-19 на Винниччине: сколько больных

В Винницкой области по состоянию на 27 марта лабораторно подтвердили 9 случаев инфицирования людей коронавирусом

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В Винницкой области по состоянию на 27 марта лабораторно подтвердили 9 случаев инфицирования людей коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины.

В области уже зафиксировано 42 подозрения на "китайский” вирус. В 9 случаях коронавирус подтвердили лабораторно. Семь инфицированных проживают в Виннице, один из пациентов - житель Винницкой области, еще один живет в Ладыжине.

Еще у 27 человек выявили острые респираторные вирусные заболевания, не связанные с атипичной пневмонией. Биоматериалы еще 6 больных сейчас исследуют в лаборатории.

Также стало известно, что коронавирус подтвердился у одного ребенка. Данные о нем по этическим соображениям не разглашаются. Вероятно, это может быть 5-летний племянник больной COVID-19, которая работала в одном из Винницких роддомов.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Как информировали RegioNews раньше, 26 марта в Виннице обнаружили коронавирус у 5-летнего ребенка.