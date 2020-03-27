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27 березня 2020, 12:20 9

Перші п'ять випадків зараження COVID-19 зафіксовані в окупованому Севастополі

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27 березня 2020, 12:20 9
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У Севастополі підтверджено п'ять випадку коронавіруса, всі хворі повернулися із закордонних подорожей
Фото: unsplash
У Севастополі підтверджено п'ять випадку коронавіруса, всі хворі повернулися із закордонних подорожей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на так звану владу Севастополя.

Всі п'ять осіб знаходяться на лікуванні в інфекційній лікарні, у чотирьох захворювання протікає безсимптомно.

Хворі повернулися із закордонних поїздок, в місто вони прибули після відвідин Франції, Великобританії та Південно-Східної Азії. Деякі хворі лежать у лікарні всією родиною.

Варто зазначити, що сьогодні вранці на окупованому півострові підтвердили сім випадків зараження коронавірусом.

Крім того, в лікарнях окупованого Росією Криму з діагнозом "пневмонія" перебувають більше однієї тисячі людей.

За своє здоров'я переживають і ув'язнені в тюрмах Криму і Донбасу. Люди бояться поширення коронавіруса і вимагають від РФ вжити заходів.

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