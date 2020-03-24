В Крыму возросло число зараженных коронавирусом: подтвердили семь случаев

На оккупированном полуострове подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом – в общем их уже семь

Фото: unsplash

На оккупированном полуострове подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом – в общем их уже семь

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