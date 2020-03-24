У Криму зросла кількість заражених коронавірусом: підтвердили сім випадків

На окупованому півострові підтвердили ще шість випадків зараження коронавірусом – загалом їх вже сім

Фото: unsplash

На окупованому півострові підтвердили ще шість випадків зараження коронавірусом – загалом їх вже сім

.