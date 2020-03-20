Визиты Путина в Крым – это признак неуверенности - Кулеба
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радіо Свобода.
"Вообще я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, то это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", – сказал Кулеба.
По его словам, МИД имеет постоянные меры реагирования на визиты Путина в Крым
"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути это все накопление такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", – отметил Кулеба.
Напомним, что Путин отказался сдавать тест на коронавирус после поездки в Крым.
Напомним, что 18 марта – в шестую годовщину аннексии Крыма Владимир Путин прибыл в Севастополь, где провел ряд мероприятий.
Так, в Крыму боятся, что коронавирус может попасть через Керченский мост.
Ранее сообщалось, что Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы с Крымом, хотя накануне работу контрольных пунктов въезда-выезда на границе полностью приостановили.
Сейчас более 130 человек в Крыму под наблюдением из-за коронавируса.
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