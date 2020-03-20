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20 березня 2020, 18:40 8

Візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості - Кулеба

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20 березня 2020, 18:40 8
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Візити президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим є "ознакою невпевненості", вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: Радіо Свобода
Візити президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим є "ознакою невпевненості", вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

"Взагалі я вважаю, що візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості. Тому що коли ти впевнений в тому, що в тебе все там добре і все нормально, ти не їздиш туди регулярно, щоб своєю особистою присутністю "надихати" і вирішувати якісь проблеми. Те, що він постійно туди навідується, то це ознака того, що є невпевненість, потрібно ще комусь щось доводити. І вони це роблять", – сказав Кулеба.

За його словами, МЗС має сталі заходи реагування на візити Путіна до Криму

"Ми рефлексуємо, висловлюємо протест, інформуємо партнерів. По суті це все накопичення такої юридичної бази для підтвердження подальшої позиції", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що Путін відмовився здавати тест на коронавірус після поїздки в Крим.

Нагадаємо, що 18 березня – у шосту річницю анексії Криму Володимир Путін прибув в Севастополь, де провів ряд заходів.

Так, у Криму бояться, що коронавірус може потрапити через Керченський міст.

Раніше повідомлялося, що Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом, хоча напередодні роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на кордоні повністю призупинили.

Зараз понад 130 осіб в Криму під наглядом через коронавірус.


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