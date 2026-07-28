Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые избили и незаконно удерживали двух собратьев в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

В мае 2026 года двоих военных выписали из больницы из-за нарушения режима и отправили в медицинскую часть. После этого подозреваемые решили самостоятельно "наказать" их за нарушение дисциплины. Они избили потерпевших, после чего закрыли в хозяйственной постройке, где продолжили издевательство.

В результате пыток один из военных потерял сознание и попал в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом носа и другими травмами. Другого пострадавшего содержали еще почти сутки, после чего его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.



Оба фигуранта задержаны. Им объявили подозрение в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось избиением и издевательством над несколькими лицами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Следователи также проверяют сообщения о возможных других фактах издевательств в местах обучения и распределения полка.

Как известно, по данным издания "Бабель", с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" скончались по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скеля".

Тем временем командира 425 отдельного штурмового полка "Скеля" подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на период проведения проверок.

Военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила, что в июне 2025 года ее офис совместно со специалистами Военной службы правопорядка идентифицировал группу инструкторов, подозреваемых в организации издевательств на полигонах.

После огласки Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский также высказался о скандале в полку "Скеля". Он назвал ситуацию "позорной".

Ранее правоохранители сообщили о первом подозрении по делу полка "Скала". Речь идет о военном, подозреваемом в избиении двух своих побратимов.

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