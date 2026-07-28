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28 июля 2026, 11:55

На Львовщине и Харьковщине накрыли подпольное производство сигарет: изъяли оборудование и $50 тысяч

28 июля 2026, 11:55
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Фото: Прокуратура Украины
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Правоохранители приостановили деятельность сети нелегальных производств табачной продукции в Львовской и Харьковской областях. Во время обысков изъяли оборудование, готовые сигареты, табачное сырье и наличные деньги

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2026 году группа лиц организовала незаконное изготовление сигарет для последующей продажи. Для этого использовались промышленные технологические линии, специальное оборудование, табачное сырье и материалы для упаковки продукции.

25 июля правоохранители одновременно провели обыски в двух областях и остановили работу подпольных цехов.

В ходе следственных действий изъяли около 150 мешков вещества, похожего на табак, оборудование для производства сигарет, значительные объемы готовой продукции и комплектующие.

Также правоохранители обнаружили около 50 тысяч долларов США наличными и демонтировали незаконные производственные линии.

Сейчас устанавливаются все лица, причастные к организации подпольного производства.

Напомним, в Киеве справоохранители разоблачили подпольное производство фальсифицированного алкоголя, который продавали под видом продукции известных брендов. В ходе обысков правоохранители изъяли более 45 тысяч литров спирта ориентировочной стоимостью около 7 миллионов гривен.

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Львовская область Харьковская область подпольное производство подпольный цех сигареты оборудование
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