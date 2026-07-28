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Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", які побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

У травні 2026 року двох військових виписали з лікарні через порушення режиму та відправили до медичної частини. Після цього підозрювані вирішили самостійно "покарати" їх за порушення дисципліни. Вони побили потерпілих, після чого зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Внаслідок катувань один із військових втратив свідомість і потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою, переломом носа та іншими травмами. Іншого потерпілого утримували ще майже добу, після чого його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.



Обох фігурантів затримали. Їм оголосили підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).

Затриманим загрожує до 10 років увʼязнення. Вирішується питання про взяття їх під варту.

Слідчі також перевіряють повідомлення про можливі інші факти знущань у місцях навчання та розподілу полку.

Як відомо, за даними видання "Бабель", з кінця 2025 року до весни 2026-го серед новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля" померли щонайменше 25 осіб. Йдеться про смерті, не пов'язані з бойовими діями.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Тим часом командира 425 окремого штурмового полку "Скеля" підполковника Юрія Гаркавого 24 червня відсторонили від виконання обов'язків на період проведення перевірок.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в червні 2025 року її офіс спільно з фахівцями Військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

Після розголосу Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський також висловився про скандал у полку "Скеля". Він назвав ситуацію "ганебною".

Раніше правоохоронці повідомили про першу підозру у справі полку "Скеля". Йдеться про військового, якого підозрюють у побитті двох своїх побратимів.

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