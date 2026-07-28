Прокурор из Хмельнитчины попал в скандал из-за OnlyFans: его уволили

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Прокурора Хмельницкой областной прокуратуры Антона Венделя уволили после скандала с аккаунтом на OnlyFans и интимными видео

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на местные СМИ, сообщает RegioNews.

Отмечается, что в январе 2026 Вендель начал присылать секретарям и помощницам Хмельницкого горрайонного суда сообщения сексуального содержания.

Затем он зарегистрировался на платформе OnlyFans под псевдонимом Adonis, где публиковал откровенные видео.

Как утверждается, часть материалов могли снимать в служебном кабинете прокуратуры. Эти видео прокурор также посылал работницам суда.

Сначала Венделя перевели в Летичевскую окружную прокуратуру, а 9 июля его уволили из органов прокуратуры.

Согласно декларации за 2025 год, Антон Вендель и его семья владеют недвижимостью, земельными участками и автомобилем Skoda Octavia. Также в декларации указаны наличные сбережения в размере 10 тысяч долларов.

В 2023 году Вендель приобрел дачный дом в селе Олешин Хмельницкого района площадью 45,2 кв. м стоимостью 611 тысяч гривен. Его жена в 2025 году стала владелицей земельного участка в Хмельницком площадью 0,0616 га.

Основным доходом семьи была зарплата Венделя в Хмельницкой областной прокуратуре – 1,1 млн грн за отчетный период. Официальных доходов жена не декларировала.

Напомним, Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего судью Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области в извлечении неправомерной выгоды. Ему назначили пять лет лишения свободы с конфискацией части имущества.