Фото: полиция

ДТП произошло 27 июля около 17:25 на въезде в город Коростень.=

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 26-летняя жительница Волынской области за рулем минивэна Kia Sedona двигалась со стороны Ровно в направлении Киева. На регулируемом перекрестке она столкнулась с автомобилем Renault Megane под управлением 51-летнего местного жителя.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров Renault в возрасте 17, 18 и 24 лет, а также годовалый мальчик и 18-летняя девушка, находившиеся в минивэне. Их доставили в больницу.

Обоим водителям и еще одной 43-летней пассажирке минивэна медики оказали помощь на месте.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, днем 27 июля в Житомирской области в результате ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок.