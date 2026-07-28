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28 июля 2026, 12:39

Столкновение авто на Житомирщине: травмировались пять человек, среди них – годовалый ребенок

28 июля 2026, 12:39
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Фото: полиция
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ДТП произошло 27 июля около 17:25 на въезде в город Коростень.=

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 26-летняя жительница Волынской области за рулем минивэна Kia Sedona двигалась со стороны Ровно в направлении Киева. На регулируемом перекрестке она столкнулась с автомобилем Renault Megane под управлением 51-летнего местного жителя.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров Renault в возрасте 17, 18 и 24 лет, а также годовалый мальчик и 18-летняя девушка, находившиеся в минивэне. Их доставили в больницу.

Обоим водителям и еще одной 43-летней пассажирке минивэна медики оказали помощь на месте.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, днем 27 июля в Житомирской области в результате ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок.

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