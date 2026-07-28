В Румынию за $5000 долларов: на Буковине задержали организатора незаконного побега за границу
Оперативники Черновицкого пограничного отряда разоблачили жителя Буковины, пытавшегося незаконно переправить через госграницу мужчину призывного возраста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Организатор схемы на собственном авто вез клиента к границе, где должен был показать маршрут в Румынию в обход пунктов пропуска. За нелегальный поход клиент заплатил 5 тысяч долларов.
Пограничники остановили автомобиль и задержали обоих нарушителей. Деньги и авто изъяли.
Организатора задержали. Ему объявили о подозрении по ст. 332 УК Украины и заключили под стражу с правом внесения залога.
Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.