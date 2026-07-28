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28 июля 2026, 12:14

В Румынию за $5000 долларов: на Буковине задержали организатора незаконного побега за границу

28 июля 2026, 12:14
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Фото: ГПСУ
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Оперативники Черновицкого пограничного отряда разоблачили жителя Буковины, пытавшегося незаконно переправить через госграницу мужчину призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организатор схемы на собственном авто вез клиента к границе, где должен был показать маршрут в Румынию в обход пунктов пропуска. За нелегальный поход клиент заплатил 5 тысяч долларов.

Пограничники остановили автомобиль и задержали обоих нарушителей. Деньги и авто изъяли.

Организатора задержали. Ему объявили о подозрении по ст. 332 УК Украины и заключили под стражу с правом внесения залога.

Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.

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