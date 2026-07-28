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28 июля 2026, 13:26

Более 1300 км от границы: Силы обороны поразили стратегический объект в РФ

28 июля 2026, 13:26
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Иллюстративное фото: Генштаб
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В ночь на 28 июля и в течение 27 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала РФ

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что поражен состав материально-технических средств и состав горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Также украинские военные нанесли удар по составу беспилотных летательных аппаратов российских войск в районе Червонопоповки Луганской области.

Отдельно 27 июля было поражено Федеральное государственное казенное учреждение "Комбинат "Приоритет"" в поселке Борок Удмуртской Республики РФ. На территории предприятия зафиксировали попадание и пожар.

В Силах обороны отметили, что Комбинат "Приоритет" входит в систему государственного материального резерва России и является стратегическим объектом закрытого типа.

Предприятие используется для хранения запасов горючего, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов для нужд в чрезвычайных ситуациях или во время войны.

Объект расположен на расстоянии более 1300 км от украинской границы.

В Силах обороны заявили, что и в дальнейшем будут наносить удары по объектам, обеспечивающим военный потенциал РФ.

Напомним, в ночь на 26 июля бойцы Департамента беспилотных систем ГУР выследили российский ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму. В результате точного удара разведчики сожгли пусковую установку и радиолокационную станцию 96Л6 из состава комплекса.

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