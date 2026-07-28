Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция задержали двух 16-летних поджигателей, выполнявших задачи российских спецслужб в Одессе и Винницкой области. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Обоих подростков россияне завербовали через Telegram-каналы, где те искали "легких заработков".

В Одессе 16-летний парень по указанию российского куратора поджег автокран, две автовышки и кран-манипулятор одного из ключевых энергообъектов региона. Этими поджогами враг пытался сорвать ремонт и восстановление высоковольтных линий электропередач, питающих юг Украины. Чтобы выполнить задание, подросток купил в магазине легковоспламеняющуюся смесь, приехал пригородным транспортом к местной электроподстанции и совершил поджог.

В Винницкой области контрразведчики разоблачили 16-летнего жителя города Гнивань, которого привлекла к сотрудничеству ФСБ. Юноша искал места парковки машин украинских защитников, а после указания российского куратора поджег внедорожник военнослужащего ВСУ. Для этого он вылил внутрь салона двухлитровую бутылку бензина и поджег авто. Далее он зафиксировал возгорание на видео для "отчетности".

Сотрудники СБУ задержали обоих подростков в течение суток после поджогов. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с перепиской с представителями РФ и средства для поджога.

Парням объявили подозрение. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, пытавшегося подорвать автомобиль украинского защитника в Николаеве. Злоумышленника поймали непосредственно во время закладки самодельной взрывчатки под машину.