В Киеве псевдо-правоохранитель выманил у мужчины миллион

Фото: Национальная полиция

В Киевской области разоблачили мошенника, который обманул мужчину. Он притворился правоохранителем

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили полицейские, мошенники разработали схему: через один из мессенджеров звонили по телефону по телефону и представлялись представителями одного из правоохранительных органов. Аферисты говорили мужчине о том, что он якобы причастен к финансированию страны-агрессора.

Впоследствии аферисты убедили мужа передать им его сбережения якобы, чтобы проверить законность происхождения. Деньги обещали после проверки вернуть. Мужчина под психологическим влиянием согласился и передал мошенникам 26 000 долларов и 100 000 гривен.

"В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Следователи сообщили ему о подозрении (ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Киеве разоблачили двух аферистов. Они присвоили квартиру мужчины почти на 5 миллионов гривен.