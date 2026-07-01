Актриса Ольга Сумская призналась, как увеличила свой доход

Фото из открытых источников

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что социальные сети стали для нее неплохим источником дохода. Она призналась, что помогло ей "увеличить цифры"

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Ольги Сумской, большую часть ее контента сейчас занимает поддержка украинских брендов, которые сейчас переживают тяжелые времена. При этом она зарабатывает на соцсетях. Актриса призналась, что увеличить доход удалось после того, как она наняла менеджера.

"У меня есть менеджер, которая ведет переговоры. И я заметила тенденцию: когда я сама вела страницу, не было так много предложений. А когда все-таки появился человек, у меня немного увеличилось состояние в этом плане", - говорит артистка.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская призналась, что на пике карьеры оказалась "за бортом" популярных телепроектов. Причиной стал возраст.