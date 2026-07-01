У Кропивницькому пенсіонер підпалив себе у відділенні банку

Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому пенсіонер облився легкозаймистою речовиною у відділенні банку через конфлікт щодо виплати коштів – поліція з'ясовує обставини

Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Оксана Ковтуненко, передає RegioNews.

Інцидент трапився 30 червня у відділенні банку на вулиці Набережна. 81-річний чоловік під час конфлікту через незгоду з виплатою грошей облив себе легкозаймистою речовиною та підпалив.

За інформацією речниці, пенсіонер 1945 року народження отримав опіки.На місце події викликали медиків та правоохоронців. Обставини інциденту наразі встановлюються, а відомості планують внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом доби.

Парамедик Центру екстреної медичної допомоги Ростислав Гончаренко повідомив, що бригаду швидкої викликали двічі. За його словами, чоловік щоразу відмовлявся від госпіталізації та обстеження, зазначаючи, що почувається задовільно. Медики оцінили його стан як некритичний, зафіксовано незначні опіки обличчя першого ступеня.

Чоловік від коментарів журналістам відмовився. Працівники банку також утримались від спілкування з пресою.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини події.

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