Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 июля РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59 и 151 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили ракету Х-59 и 130 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях. Информация о падении баллистической ракеты уточняется, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 1 июля российские военные атаковали пять АЗС в Днепропетровской области. Погибла женщина, трое ранены.