Враг ночью атаковал 5 АЗС на Днепропетровщине: погибла женщина, трое раненых
Ночью 1 июля российские военные атаковали пять АЗС в Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате вражеских ударов одна женщина погибла, еще трое получили ранения.
Одна из раненых находится в больнице. Две женщины после оказания медпомощи лечатся амбулаторно.
Повсюду повреждено оборудование, на местах попадания загорелись пожары.
Напомним, за прошедшие сутки в Запорожской области в результате массированных атак российских войск погибли два человека, еще 36 получили ранения. Под ударом оказались Запорожье и Запорожский район.
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