В Николаевской области из-за атаки БпЛА загорелся строительный супермаркет
Российские захватчики ночью и утром 1 июля атаковали Николаевскую область беспилотниками типа Shahed
Об этом сообщила Николаевская ОГА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара в Снигиревке возник пожар строительного супермаркета. Также в городе Новая Одесса повреждено складское помещение.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме того, во вторник, 30 июня, россияне четырежды атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. Погибших или раненых нет.
Напомним, ночью 1 июля враг более 20 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.
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