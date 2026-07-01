В Николаевской области из-за атаки БпЛА загорелся строительный супермаркет

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила Николаевская ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара в Снигиревке возник пожар строительного супермаркета. Также в городе Новая Одесса повреждено складское помещение.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, во вторник, 30 июня, россияне четырежды атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. Погибших или раненых нет.

Напомним, ночью 1 июля враг более 20 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.