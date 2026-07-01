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01 июля 2026, 08:36

В Николаевской области из-за атаки БпЛА загорелся строительный супермаркет

01 июля 2026, 08:36
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские захватчики ночью и утром 1 июля атаковали Николаевскую область беспилотниками типа Shahed

Об этом сообщила Николаевская ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара в Снигиревке возник пожар строительного супермаркета. Также в городе Новая Одесса повреждено складское помещение.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, во вторник, 30 июня, россияне четырежды атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины. Погибших или раненых нет.

Напомним, ночью 1 июля враг более 20 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

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