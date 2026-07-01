Фото: ОВА

Ночью 1 июля враг более 20 раз атаковал три района Днепропетровска беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под ударом были Днепр, Петриковская и Слобожанская громады. Здесь истерзаны заправки и автомобили. Погибла 43-летняя женщина. В состоянии средней тяжести госпитализирована 35-летняя беременная женщина. Еще две женщины 49 и 71 лет будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе враг нанес удар по Украинской, Николаевской, Шахтерской, Васильковской и Петропавловской громадам. Повреждения получили предприятия, Дом культуры, админздание, мемориал, гимназия, магазины и заправка.

На Никопольщине от обстрелов страдали Никополь и Покровская громада.

Напомним, ночью 1 июля российские военные атаковали пять АЗС в Днепропетровской области. Повсюду повреждено оборудование.