Суицид на Закарпатье: женщина сожгла себя заживо
В Закарпатской области женщина решила покончить жизнью путем самосожжения
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает RegioNews .
По информации спасателей, трагическое событие произошло в селе Яблоновка Вышковской общины Хустского района, на улице Довбуша.
"В результате происшествия погибла женщина, 1960 г.р. Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались", – сообщили в ГСЧС.
О причинах самоубийства женщины не сообщается.
Напомним, 16 июля прошлого года в центре Львова около 12 часов неизвестный мужчина облил себя бензином и угрожал совершить самосожжение . С ним провели переговоры представители мэрии и уговорили не совершать непоправимого.
Ранее сообщалось, что осенью прошлого года во Владимире на Волыни мужчина совершил самоподжог.