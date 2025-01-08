Суицид на Закарпатье: женщина сожгла себя заживо

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает RegioNews .

По информации спасателей, трагическое событие произошло в селе Яблоновка Вышковской общины Хустского района, на улице Довбуша.

"В результате происшествия погибла женщина, 1960 г.р. Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались", – сообщили в ГСЧС.

О причинах самоубийства женщины не сообщается.

Напомним, 16 июля прошлого года в центре Львова около 12 часов неизвестный мужчина облил себя бензином и угрожал совершить самосожжение . С ним провели переговоры представители мэрии и уговорили не совершать непоправимого.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года во Владимире на Волыни мужчина совершил самоподжог.