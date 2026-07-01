Россия атаковала 20 населенных пунктов Харьковщины: пострадали 15 человек

Иллюстративное фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки вражеские удары получили 20 населенных пунктов в Харьковская область. В результате обстрелов пострадали 15 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews \.

По его словам, в городе Богодухов ранения получили мужчины 52, 73 лет, двое 33-летних мужчин и женщины 37, 71, 64, 57 лет.

В селе Максимовка Богодуховское общество ранены мужчины 47, 19 и 20 лет. В селе Ольшаны Солоницевское общество пострадали 61-летний мужчина и 31-летняя женщина. В селе Русская Лозовая Дергачевская община ранен 61-летний мужчина. В селе Артемовка Печенежская община 73-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс.

Российские войска активно применяли по Харьковщине разные виды вооружения: одну ракету, одну управляемую авиабомбу, 20 БпЛА типа "Молния", 8 FPV-дронов и 18 беспилотников неустановленного типа.

Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры:

В Богодуховском районе повреждены частные дома, автомобили, АЗС, склад, магазин и многоквартирные дома.

В Купянском районе – частные дома и автомобили.

В Изюмском районе – частный дом.

В Харьковском районе – жилые дома, авто, АЗС, магазины и электросети.

В Чугуевском районе – частные и хозяйственные постройки, автомобили.

Напомним, ночью 1 июля враг более 20 раз атаковал три района Днепропетровска беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.