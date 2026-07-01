Фото: полиция

За прошедшие сутки войска РФ совершили 44 обстрела 29 населенных пунктов области, всего зафиксировано 106 ударов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате вражеского удара управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры травмированы 19 человек – мужчины от 23 до 64 лет и женщины от 41 до 62 лет. Поврежден многоквартирный дом, автомобили и автозаправочные станции.

В Середино-Будской громаде из-за минометных обстрелов травмированы 40-летняя женщина и 59-летний мужчина.

В Глуховской громаде повреждены многоквартирный дом и автомобили.

В Великописаревской, Свеской, Николаевской, Новослободской и Ворожбянской громадах повреждены частные домовладения и автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки в Запорожской области в результате массированных атак российских войск погибли два человека, еще 36 получили ранения. Под ударом оказались Запорожье и Запорожский район.