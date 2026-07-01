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01 июля 2026, 00:55

Певица Lida Lee после измены парня закрутила роман с подругой

01 июля 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Певица Lida Lee откровенно рассказала о ее отношениях с лучшей подругой. По словам артистки, это началось после предательства ее парня

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Это произошло после первых серьезных отношений артистки. Lida Lee рассказала, что ее парень ее предал. После этого она закрылась от всего мира и чувствовала злобу к мужчинам.

На фоне этих эмоций певица увязала отношения с лучшей подругой. Однако изменения сексуальной ориентации так и не произошло. Однако артистка признается, что этот эксперимент помог ей лучше понять себя.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.

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