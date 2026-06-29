Издавна значительную часть истории люди воспринимали мир как игру с нулевой суммой: выигрыш-проигрыш. Один забрал у другого. Один воспользовался возможностью для себя, другой остался ни с чем. Победитель получает все

Издавна значительную часть истории люди воспринимали мир как игру с нулевой суммой: выигрыш-проигрыш. Один забрал у другого. Один воспользовался возможностью для себя, другой остался ни с чем. Победитель получает все

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Так оно и в живой природе: смертельная игра между волком и оленем является игрой с нулевой суммой, ведь либо волк догонит и сожрет оленя, либо олень убежит и оставит волка голодать.

В то же время даже в живой природе, кроме конкуренции, есть кооперация и симбиоз. Игра с положительной суммой: выигрыш-выигрыш. Примеры и из живой природы, и из человеческих отношений вам всем известны. Кооперируясь, можно убить мамонта, и тогда всем хватит наесться. Помоги другому, и он поможет тебе. Вместе можно сделать то, что не под силу одному.

Представители политического реализма считают, что в международных отношениях преобладает игра с нулевой суммой. Между странами нет дружбы, есть только временные общие интересы. Всю человеческую историю страны воевали между собой, особенно соседние страны, которым есть что делить. Ресурсов всегда мало, а потребность в них всегда больше.

В то же время постепенно в мире нарастает понимание, что игра с положительной суммой принесет больше дивидендов. Можно выиграть вместе. Это касается мировой торговли, как доказал один из отцов экономической науки Давид Рикардо. Это касается безопасности, как утверждал Рональд Рейган, а задолго до него Джордж Маршалл задумал и воплотил этот принцип на практике.

Но подавляющее большинство людей в условиях нехватки безопасности легко начинает воспринимать мир как игру с нулевой суммой. Поэтому всегда находятся политики, которые будут предлагать своим избирателям перейти к игре с нулевой суммой. Они немедленно станут очень популярными.

Но в итоге проиграют все. Потому что в игре с положительной суммой ты всегда выигрываешь, хотя распределение выигрышей редко выглядит справедливым. А в игре с нулевой суммой ты то выигрываешь, то проигрываешь, и в итоге получишь меньше или же останешься в минусах.

Особенно если есть третья сила, которая играет в игру с негативной суммой: проигрыш-проигрыш. Чтобы все проиграли. В надежде, что сама эта сила проиграет меньше. Она играет в игру с негативной с умой только потому, что больше ничего не умеет.

Взрослость и субъектность заключаются в том, чтобы, когда все вокруг играют в игру с нулевой суммой, не погружаться в этот увлекательный процесс, а мягко перевести всех в игру с положительной суммой. Прежде всего для того, чтобы мы сами выиграли больше и могли жить без страха проигрышей. Зрелость заключается в способности создать игру с положительной суммой вместо нулевой (даже с теми, кто не хочет), чтобы иметь ресурсы жестко сдерживать способных только на игру с негативной суммой.

Именно такая взрослость, зрелость и субъектность нужны Украине.

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