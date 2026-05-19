На Кіровоградщині чиновники побились прямо у Раді

Інцидент стався у селищі Олександрівка. Перевіряють факт бійки двох чиновників

За словами місцевого активіста Андрія Лавруся, в Олександрівській селищній раді стався конфлікт схожий на бійку. Йдеться про заступника голови та спеціаліста відділу ЖКГ. За фактом конфлікту, який стався 18 травня, обидва учасники звернулись до поліції з заявами.

Речниця Нацполіції Оксана Ковтуненко повідомила, що за кожним із повідомлень зареєстровано окремі кримінальні провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.125 КК України — умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, що раніше на Кіровоградщині відкрили вогонь у приміщенні Світловодської міської ради. Внаслідок стрілянини двоє людей дістали поранення.